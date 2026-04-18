Бывший юрист Белого дома Тай Кобб в эфире MS Now заявил, что когнитивные нарушения президента США Дональда Трампа со времен первого срока «ускорились», указав на высказывания главы государства относительно Ирана и папы Римского.

«Когда он нападает на папу и пытается обманным путем убедить американский народ в том, что это оправдано, потому что папа считает, что Иран должен обладать ядерным оружием, — хотя папа публично выступает против ядерного оружия, — это просто показывает, насколько безумен этот человек», — сказал Кобб.

До этого член палаты представителей США от Демократической партии Джейми Раскин призвал врача Белого дома провести полную оценку когнитивных способностей президента Дональда Трампа из-за его высказываний об Иране. Как отмечается в материале, в письме к Шону Барбакелле, который работает официальным врачом Трампа, политик утверждал, что слова и действия президента США вызывают вопросы о его психическом состоянии.

В документе отмечается, что «ухудшение состояния» Трампа вызвало огромную тревогу по всей стране и подняло вопросы по поводу когнитивных функций и пригодности к исполнению обязанностей.