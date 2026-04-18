Токио решил подлить масла в огонь отношений с Москвой

Спустя 85 лет после окончания Второй мировой Япония, судя по всему, уже не считает себя связанной наложенными на нее ограничениями и вновь превращается в агрессивного военно-политического игрока, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Чем закончилась в 1945 году для Японии реализация ее агрессивных замыслов, хорошо известно», – напомнил Патрушев.

В числе признаков милитаризации Патрушев назвал решение японского минобороны в течение апреля создать специальное подразделение для координации ускоренного внедрения на флоте беспилотных вооружений и систем, основанных на использовании искусственного интеллекта.

И так уж совпало, что 8 апреля в МИД РФ вызвали японского посла Акира Муто, которому был выражен протест в связи с опубликованной информацией о заключении компанией Terra Drone Corporation (штаб-квартира в Токио) инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотников.

«Главе японской дипмиссии было указано, что систематические преступные провокации со стороны Украины с использованием БПЛА против гражданских объектов и мирных граждан на территории России дают нам основания рассматривать такой шаг как откровенно враждебный и наносящий ущерб интересам нашей страны в сфере безопасности, включая защиту мирного населения», – говорится в сообщении нашего МИД.

Как заявила представитель ведомства Мария Захарова, помогая неонацистскому режиму Зеленского, Япония все глубже втягивается в конфликт вокруг Украины, нанося тем самым дополнительный урон серьезно деградировавшим по вине Токио отношениям с Россией.

«Представляющие угрозу нашей стране и нашим гражданам вооружения, равно как и создающие их производственные мощности на Украине, являются законными военными целями для Вооруженных Сил Российской Федерации», – напомнила Захарова.

И тут Токио следовало бы обратить внимание на заявление Минобороны РФ, к которому прилагается список с адресами филиалов украинских компаний по производству беспилотников в странах Европы, и задуматься. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев даже решил подсказать искателям приключений на голову, что понимать его надо как «реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил».

Захарова: отношения России и Японии беспрецедентно деградировали с подачи Токио

Николай Патрушев охарактеризовал действия японских властей как политику новой милитаризации, угрожающую безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Такая деятельность не соответствует международному праву и национальному законодательству, нарушает положения Акта о капитуляции Японии и серьезно противоречит ее конституции, не предполагающей наличие ударных вооружений», – подчеркнул он.

А вот тут надо напомнить, что в августе 1945 Япония могла потерять, как минимум, северную часть Хоккайдо. Только жесткая позиция американского президента Гарри Трумэна и нежелание Сталина обострять отношения с союзниками помешали высадке советского десанта на этом острове. Спустя 80 лет в Японии нарастают воинственные настроения, только на американцев, судя по всему, рассчитывать не приходится. Зато Украина тут как тут.

Как считает директор Института международных политических и экономических стратегий – РУССТРАТ Елена Панина, комментируя японо-украинские планы, Токио продолжит наращивать свой военный потенциал с упором на наступательные действия как в одиночку, так и в составе широких коалиций с участием стран НАТО. Она заметила, что атаки беспилотников идут на Россию с тех направлений, где Киев открывает совместные производства БПЛА.

«Следует ожидать открытия против России и Тихоокеанского фронта. Украинский, Балтийский – открыты, Северный (Арктический) и Тихоокеанский – в стадии подготовительных мероприятий. Похоже, прокси-война Запада с Россией разгорается практически по всему периметру наших границ», – подчеркнула Панина.

Украина от Японии далеко и случайными пролетами беспилотников над/с территории европейских стран оправдаться вряд ли получиться.

Кандидат исторических наук, доцент Восточного факультета СПбГУ Евгений Османов полагает, что в Токио вряд ли сейчас готовы воевать с Россией.

– Ни при каких обстоятельствах, по крайней мере, в нынешней ситуации Япония на Россию не нападет и не допустит запуска со своей территории каких-либо беспилотных средств в адрес Российской Федерации. Думаю, это пустые разговоры, некое усугубление ситуации, нагнетание общей истерии.

При всех наших отрицательных на сегодня отношениях Токио не враг сам себе, чтобы окончательно загонять в полную яму наши двусторонние отношения, потому что в любом случае в первую очередь политики, которые стоят у руля государственного управления в Японии, смотрят на завтрашний день. Они прекрасно понимают, что в текущей ситуации, учитывая позицию Кита, события на Ближнем Востоке, под огромную зависимость и под огромный вопрос ставятся поставки энергоресурсов, углеводородов в Японию. Единственный вариант, на который в случае чего Япония может опереться – это, естественно, Россия. И в какой-то ближайшей перспективе полностью перекрывать этот канал поставок наших ресурсов они не будут.

Более того, это не дадут сделать своему правительству те круги японского бизнеса, которые заинтересованы в двусторонних отношениях с Россией. А это же не только нефть, газ и прочее. Это, например, территориальные воды, где японские рыбаки неплохо себя чувствовали, и Россия благосклонно к этому относилась после соответствующих соглашений. Вспомните как в 90-е годы наши пограничники гоняли японские шхуны, потом эту ситуацию привели в правовое русло. Не скажу, что России это было выгодно, но хоть какую-то копейку она получала от японцев получала, а они себя спокойно чувствовали: и крабов ловили, и редкие виды рыб, и т.д.

«СП»: Высказываются опасения, что на территории Японии могут производить беспилотники для ВСУ, а Токио готов покупать украинские дроны.

– То, что на территории Японии могут быть размещены беспилотники и заводы, которые собирают беспилотники для ВСУ, вполне возможно. Тем более что Япония за продажу этих беспилотников явно получает деньги. Каждый хочет заработать, зарабатывает как умеет. Европа по этому же сценарию живет, но в отличие от Европы в Японии нет такой явно выраженной антироссийской истерии. В целом Япония при всем давлении, которое на нее оказывается, в первую очередь, Соединенными Штатами, пытается сохранить некий здравый смысл в отношениях и окончательно не испортить пути для их двустороннего развития в будущем.

Мне кажется, что даже теоретически невозможна ситуация, что со стороны Японии что-то полетит. Тем более что самим японцам оправдаться в этом случае будет очень сложно перед Россией. Одно дело, когда прилетает к нам со стороны Прибалтики, а с Дальнего Востока… Не с Владивостока же запустили и не из КНДР, и не из КНР. Будет слишком очевидно, что из Японии. Она на это не пойдет ни при каких обстоятельствах.

«СП»: Но может возникнуть ситуация, когда, прикрываясь Японией, это сделают другие силы. И кстати, может залететь в тот же Китай или Северную Корею, как было в Финляндии.

– Даже в случае провокации или диверсии, думаю, жесткой реакции со стороны этих стран не последует. Это будут заявления МИДов о недопустимости, посыплются обвинения в адрес Японии в ее милитаризации, агрессии и прочее.

Со стороны российского МИД, думаю, тоже не стоит ожидать резких шагов. У нас работают специалисты по Японии, которые прекрасно разбираются в том, что происходит. Токио в первую очередь снимет с себя обвинения, наш МИД будет этим удовлетворен.