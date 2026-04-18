Президент Польши оправдался за встречу с Орбаном при помощи Путина

Президент Польши Кароль Навроцкий оправдался за прошедшую в марте встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, из-за которой подвергся критике.

Об этом пишет портал Do Rzeczy.

«Я поехал в Венгрию в рамках Дня польско-венгерской дружбы, чтобы поговорить с Виктором Орбаном, и я этого не стыжусь. Однако предположения о том, что я каким-либо явным образом поддерживал Орбана, мне кажутся совершенно нелогичными», — сказал Навроцкий.

Он напомнил, что премьер-министр Дональд Туск «встречался не с другом Владимира Путина, а неоднократно встречался с самим Владимиром Путиным».

Как заявил президент Польши, тема вокруг встречи с Орбаном раскручивается, «чтобы создать определенное впечатление».

12 апреля в Венгрии завершились выборы в парламент страны, также определился следующий премьер-министр страны. С большим перевесом победила оппозиционная партия «Тиса». Политическая сила Петера Мадьяра получила конституционное большинство в парламенте, что позволит ей принимать законы без поддержки других фракций.

Позже Мадьяр объявил о намерении продолжать жесткую миграционную политику, установленную его предшественником, с целью предотвращения нелегального въезда мигрантов в страну. В своей первой речи после избрания он акцентировал внимание на необходимости еще более надежной защиты границ Венгрии. Мадьяр отметил, что четко донес до председателя Еврокомиссии и других европейских лидеров непоколебимую позицию страны по вопросам нелегальной миграции.