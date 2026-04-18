Лукашенко раскритиковал политиков ЕС и назвал их временщиками

Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал власти ЕС. Он объяснил: немецкий канцлер Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и другие — это временщики, поэтому они не думают о своём народе.

«Они временщики: пришли, схватили и ушли — вот основа их политики», — подчеркнул президент Белоруссии в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу.

Такая же ситуация в США, считает Лукашенко.

«Так и у вашего Трампа — ну кто он такой? Он временщик, у него четыре года. Что он за четыре года сделает? Ничего. Ничего не сделает. Поэтому у президента должно быть время для того, чтобы войти в эту бурную реку и сделать соответствующую работу», — добавил глава республики.

Лукашенко обвинил Запад в провокациях

Ранее Лукашенко усомнился в том, что рейтинги западных политиков в своих странах составляют «хотя бы 60%».