Лукашенко высказался о влиянии диалога с США на отношения с Россией и Китаем

Белоруссия ведет диалог с американской стороной не против Китая и не против России.

Об этом в ходе интервью с ведущим RT Риком Санчесом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Я веду диалог с американцами не против России, не против Китая», — сказал глава государства.

Как он отметил, Китай и Россия «открыли дверь» Белоруссии после введения американских санкций и фактически спасли республику.

Лукашенко подчеркнул, что Минск «свято соблюдает» союзный договор с Москвой. По его словам, Белоруссия и Россия пытаются выстроить союзное государство, и в западных странах об этом знают.

17 апреля президент Белоруссии призвал Соединенные Штаты поучиться реальной демократии у его страны. Глава государства обратил внимание, что в США часто говорят о правах человека и демократии, но в действительности в стране «ничего не меняется». Лукашенко добавил, что политика Вашингтона по ряду вопросов — в частности, в отношении Ближнего Востока и Венесуэлы — свидетельствует о том, что американцы являются «самыми настоящими диктаторами».