Генсек НАТО высказался о возможном выходе США из альянса

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сомневается в том, что США действительно могут покинуть Североатлантический альянс.

Об этом он заявил в беседе с газетой Welt am Sonntag.

«Я не вижу, чтобы США покидали НАТО», — сказал Рютте.

При этом он не стал отрицать, что американский лидер Дональд Трамп действительно разочарован некоторыми членами альянса, и подчеркнул, что разделяет его разочарование.

В ходе беседы Рютте также заявил, что сейчас миру нужна более сильная Европа в составе более сильного НАТО. В связи с этим он отметил Германию, которая, по его словам, подает пример многим союзникам.

Ранее Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО с предложением помощи, а он призвал их держаться подальше.