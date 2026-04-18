Глава МИД Украины призвал к снятию «Орбановской блокады»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал снять «Орбановскую блокаду» с решений по выделению кредита на €90 млрд и евроинтеграции Украины после прошедших в Венгрии парламентских выборов. Публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) по итогам Анталийского дипломатического форума.

Глава МИД Украины сообщил, что провел встречу с рядом европейских коллег. Стороны обсудили возможности для «усиления Европы» после выборов в Венгрии. В частности, обсуждалось выделение 90 млрд для Украины, очередной пакет антироссийских санкций и открытие переговорных кластеров, указал министр.

«Время снимать не только Ормузскую, но и Орбановскую блокаду. Это пойдет на пользу всем», — написал Сибига.

По итогам состоявшихся 12 апреля выборов правящая венгерская партия потерпела поражение. Главными соперниками были нынешний премьер-министр Виктор Орбан с партией «Фидес» и лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. По результатам голосования «Тиса» обеспечила себе конституционное большинство, заняв более 2/3 мест в парламенте.

На Украине анонсировали визит американской переговорной группы

Одержавший победу лидер оппозиции Петер Мадьяр призвал правительство уйти в отставку. Он также пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.