Трамп заявил о хороших новостях по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил довольно хорошие новости, связанные с Ближним Востоком и Ираном. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп уточнил, что узнал довольно хорошие новости 20 минут назад. Однако отказался раскрывать подробности.

«Кажется, что дела идут хорошо с Ираном на Ближнем Востоке», — сказал он.

Американский лидер добавил, что в субботу утром по американскому времени он проведет пресс-конференцию, которая не относится напрямую к Ирану.

«Я ожидаю, что вещи будут идти хорошо», — заключил он.

Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане. Однако официально дата еще не назначена написала газета The Wall Street Journal (WSJ).