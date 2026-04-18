Трамп заявил о хороших новостях по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно получил довольно хорошие новости, связанные с Ближним Востоком и Ираном. Его слова приводит РИА Новости.
Трамп уточнил, что узнал довольно хорошие новости 20 минут назад. Однако отказался раскрывать подробности.
«Кажется, что дела идут хорошо с Ираном на Ближнем Востоке», — сказал он.
Американский лидер добавил, что в субботу утром по американскому времени он проведет пресс-конференцию, которая не относится напрямую к Ирану.
«Я ожидаю, что вещи будут идти хорошо», — заключил он.
Ранее сообщалось, что новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться 20 апреля в Пакистане. Однако официально дата еще не назначена написала газета The Wall Street Journal (WSJ).