Трамп допустил возобновление ударов по Ирану

США могут возобновить боевые действия против Ирана в случае провала переговоров с исламской республикой. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, передает ТАСС.

Один из журналистов задал вопрос о возможности продления режима прекращения огня, если стороны не смогут заключить сделку до истечения действия срока действующего перемирия.

«Быть может, я не продлю это (прекращение огня. — «Газета.Ru»). Действует блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать бомбардировки», — сказал он.

Двухнедельное перемирие между США и Ираном, начавшееся 8 апреля 2026 года, истекает 21 апреля. Спустя три дня стороны не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде.

В ответ на якобы срыв Тегераном ключевых договоренностей Вашингтон начал блокаду Ормузского пролива. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Иран предупредил о своих действиях в случае продолжения США морской блокады.