Трамп уклончиво ответил на вопрос о возможности военных действий против Кубы

Журналисты поинтересовались у американского лидера Дональда Трампа, намерен ли он совершать какие-либо военные действия в отношении Кубы. Президент США на этот вопрос ответил уклончиво, сообщает РИА Новости.

«Зависит от того, что вы считаете военными действиями», — сказал Трамп, не объяснив, что имеет в виду.

Ранее президент США сказал, что его страна может «заглянуть» на Кубу после того, как будут решены вопросы с Ираном.