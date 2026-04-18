Трамп рассказал о реакции Си Цзиньпина на открытие Ормузского пролива
Президент США Дональд Трамп утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин обрадовался открытию Ормузского пролива. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.
«Глава Китая Си очень доволен, что Ормузский пролив открыт и/или быстро открывается», — заявил Трамп. Он также добавил, что готов провести встречу с китайским коллегой.
Трамп захотел провести историческую встречу с Си Цзиньпином
Ранее сообщалось, что Трамп выразил надежду на то, что их встреча с Си Цзиньпином станет исторической.