Трамп рассказал о реакции Си Цзиньпина на открытие Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп утверждает, что председатель КНР Си Цзиньпин обрадовался открытию Ормузского пролива. Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Глава Китая Си очень доволен, что Ормузский пролив открыт и/или быстро открывается», — заявил Трамп. Он также добавил, что готов провести встречу с китайским коллегой.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил надежду на то, что их встреча с Си Цзиньпином станет исторической.