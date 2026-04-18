На Украине отреагировали на угрозы Зеленского в адрес Лукашенко

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин отреагировал на угрозы Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко и назвал их безумием. Он допустил, что глава Украины «совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа».

Эксперт добавил, что украинскому лидеру требуется внимание Запада, который переключился с Украины на Иран.

«Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация», — заключил Соскин.

Ранее Зеленский призвал Белоруссию не вступать в конфликт с Украиной. В связи с этим он напомнил руководству страны о недавних событиях в Венесуэле, когда американские военные похитили ее президента Николаса Мадуро.