Раскрыта цель прилета делегации США в Минск

Урегулирование конфликта на Украине станет одной из главных тем на предстоящей встрече представителей Соединённых Штатов и Белоруссии. Переговоры пройдут в начале октября в Минске в рамках третьего конгресса патриотических сил «За мир и развитие». Об этом в интервью газете «Известия» рассказал заместитель главы постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

Парламентарий отметил, что диалог, безусловно, будет вестись и это нормальная практика. Он сообщил, что осенью республика примет конгресс патриотических сил Европы, куда прибудут гости из США. По словам Гайдукевича, такая работа ведётся, и разговор обязательно должен состояться. Он уточнил, что с американской стороны приглашения направлены членам как Республиканской, так и Демократической партий.

Также Гайдукевич добавил, что даже приближение мира на один процент уже является хорошим результатом. Он подчеркнул, что поддерживать общение необходимо при любом развитии событий.