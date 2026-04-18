В Иране допустили возобновление блокировки Ормузского пролива

Иран в любой момент может возобновить блокировку Ормузского пролива, он будет открыт только при определенных условиях, несмотря на то, что США говорят об обратном. Об этом заявил официальный представитель минобороны Исламской Республики генерал Реза Талаиник, сообщает агентство Tasnim.

«Ормузский пролив открыт только в условиях прекращения огня и при определенных условиях, поэтому военные суда и суда, связанные с враждебными силами, не имеют права проходить через Ормузский пролив», — сказал военный.

Иран из-за перемирия в Ливане разблокировал Ормузский пролив

Он подчеркнул, что блокировка будет возобновлена, если Израиль вновь начнет наносить удары по Ливану.

Ранее МИД Ирана допустил принятие мер, если США продолжат морскую блокаду.