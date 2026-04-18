«Это нечто, захватывающее умы»: Трамп анонсировал скорую публикацию документов об НЛО

Президент США Дональд Трамп на мероприятии консервативного движения Turning Point в Аризоне пообещал, что скорая публикация американских правительственных документов о неопознанных летающих объектах (НЛО) поднимет вопросы, передает РИА Новости.

«Мы нашли много интересных документов. Первые публикации (со стороны правительства США. — прим. Газета.Ru) начнутся очень скоро. Так что вы посмотрите, верный ли это феномен», — заявил Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что оценка правительственных документов продолжается.

«У нас было много вопросов. Это нечто, захватывающее умы. Вы разберетесь. Дайте мне знать», — сказал Трамп.

До этого ирландский журналист Чей Боуз провел расследование, на основе которого заключил, что с середины 2025 года в США начали таинственно исчезать ученые из одной отрасли. В частности, в марте 2026-го пропал генерал-майор ВВС США в отставке Уильям Нил Маккасланд, который занимался изучением НЛО.

25 февраля, сразу после распоряжения президента США Дональда Трампа о публикации всех материалов о внеземной жизни, был уничтожен крупнейший публичный архив рассекреченных документов о НЛО Black Vault.

