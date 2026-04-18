Конфликт России и Украины неизбежно завершится тем, что Киев будет вынужден пойти на территориальные уступки. С такой точкой зрения в беседе с РИА Новости выступил евродепутат Тьерри Мариани.

«Мы очень хорошо знаем, что на выходе будут неизбежные территориальные уступки [Киева]. Война, исход которой известен, — это не мужество и не дерзость, это трусость», — сказал он.

Мариани также упрекнул тех, кто хочет продолжения конфликта, отметив, что они «не первые, кто идут сражаться».

Евродепутат также выступил с критикой по отношению к депутатам Европарламента и элите Евросоюза, заявив, что они делают все, чтобы конфликт не заканчивался, однако отказываются идти воевать. Мариани подчеркнул, что ни у кого из них не хватает смелости, чтобы вступить в бой, показав, что их убеждения соответствуют их действиям.

Ранее стало известно, что партии в Германии призвали прекратить финансовую и военную поддержку Украины в связи с опубликованными данными журналистского расследования о подрывах газопроводов «Северный поток».