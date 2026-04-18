Трамп похвастался завершенными войнами и спасенными жизнями

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил восемь военных конфликтов. Об этом пишет The Times.

«Я закончил восемь войн, и, возможно, еще рано об этом говорить, но если добавить Иран и Ливан, то получится десять законченных войн и много-много миллионов спасенных жизней», — похвастался глава государства.

Он выразил надежду, что эти конфликты войдут в число завешенных им войн.

Ранее Трамп заявил, что конфликт в Ливане может стать десятой завершенной им войной. 14 апреля стало известно, что Соединенные Штаты, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. В Госдепе США сообщили, что Вашингтон будет готов оказать Ливану масштабную финансовую помощь в случае их успеха.