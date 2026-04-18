Трамп назвал условие прекращения блокады морских портов Ирана

Американский лидер Дональд Трамп назвал условие для прекращения блокады морских портов Ирана. По его словам, блокада будет снята как только стороны заключат сделку об урегулировании конфликта. Слова президента США приводит ТАСС.

«Как только будет подписано соглашение, блокада завершится», — кратко сказал президент в ходе общения с журналистами в штате Аризона.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что переговоры между США и Ираном могут пройти 20 апреля в Пакистане.