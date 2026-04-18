Президент Колумбии Густаво Петро выступил с резонансным заявлением, сравнив текущую политическую ситуацию в странах Европейского союза с идеологией нацизма. В интервью агентству EFE он заявил о возрождении «духа Гитлера» в ЕС, связав это с ростом ксенофобии и усилением военной риторики.

«Сегодня мы наблюдаем, как победы на выборах достигаются через ненависть к иностранцам и расовую вражду. Что это, если не [следование идеям] Гитлера?» — задал риторический вопрос колумбийский лидер.

По его убеждению, этот деструктивный «дух» снова стал частью европейской реальности, что приводит к накаливанию обстановки на континенте.

Петро выразил обеспокоенность растущей вероятностью открытого вооруженного конфликта, не исключив сценария с «бомбардировками европейских городов». Отметим, что это не первое подобное заявление президента Колумбии: в 2024 году он уже обвинял администрацию США в руководстве нацистами, регулярно указывая на возрождение ультраправых настроений на Западе.

Ранее европейские официальные лица, комментируя затяжной конфликт на Украине, признавали, что ЕС таким образом выигрывает время для собственной безопасности. Однако, по мнению Петро, ставка на милитаризацию и разжигание межнациональной розни несет Европе прямые исторические параллели с самыми мрачными страницами ее прошлого.