Трамп заявил о согласии Ирана прекратить поддержку «Хезболлы» и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана согласились прекратить поддержку ливанской шиитской организации «Хезболла» и палестинской исламистской организации ХАМАС. Об этом он заявил в телефонном разговоре с CBS News.

По словам Трампа, Иран согласен на выполнение всех требований США. К ним относится и передача обогащенного урана. При этом Трамп подчеркнул, что для реализации этих планов не потребуется использование сухопутных войск США.

«Президент также заявил, что Иран согласился прекратить поддержку марионеточных террористических группировок, таких как “Хезболла” и “Хамас”», — сообщает издание.

Трамп также уточнил, что Иран окажет помощь в процессе вывоза урана. По его словам, вещество доставят в США «его люди».

Ранее Трамп заявил о согласии Ирана на приостановку ядерной программы.