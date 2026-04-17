Министр торговли США назвал Канаду отстоем

Глава Министерства торговли США Говард Латник на экономическом форуме в Вашингтоне назвал экономику Канады «отстойной» (по англ. «they suck»). Об этом сообщило издание Semafor.

© Вечерняя Москва

Министр также оценил экономику США в 30 триллионов долларов и прокомментировал действия канадского премьер-министра Марка Карни. По мнению Латника, в случае возникновения проблем с США, Карни обращается в Китай с заведомо невыгодными предложениями, что Латник охарактеризовал как «худшую стратегию».

Позже представитель Министерства торговли США предпринял попытку прояснить слова министра. По информации ведомства, фраза была неверно истолкована. Предполагается, что имелось в виду «они присосались» («suck off») к экономике США, а не «они отстой», говорится в материале.

Еще в январе президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести полный таможенный барьер для всех канадских товаров в случае заключения Канадой торгового соглашения с Китаем. Он также выступил с резкой критикой в адрес премьер-министра Марка Карни. Трамп предрек, что в случае сделки Китай «полностью поглотит» североамериканскую страну.