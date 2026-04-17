Правительство Финляндии в опубликованном докладе заявило, что вместе с партнерами оценивает перспективы взаимодействия с Россией. Об этом говорится в документе, опубликованном финским кабмином.

Из доклада следует, что действия России представляют собой долгосрочную угрозу. Это связано с тем, что ВС РФ продолжают СВО на территории Украины.

«Финляндия оценивает будущее своего взаимодействия с Россией, в том числе вместе со своими партнерами», — говорится в сообщении.

Финский кабмин пришел к выводу о необходимости продолжать экономическое давление на Москву.

До этого посол Москвы в Хельсинки Павел Кузнецов сообщил, что Финляндия при желании восстановить отношения с Россией должна будет учесть ее интересы.

24 марта профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндия на фоне энергетического кризиса должна восстановить связи с Россией, в противном случае она уничтожит саму себя. Эксперт предупредил, что от решения нынешних властей республики зависит ее политическое наследие.

Ранее Захарова призвала Финляндию вернуть вывезенные из Карелии иконы.