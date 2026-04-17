Зеленский напомнил Лукашенко о судьбе Мадуро

Зеленский заявил, что Лукашенко может повторить судьбу Мадуро
Владимир Зеленский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может повторить судьбу бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По словам Зеленского, Белоруссия может вступить в конфликт против Украины. В этом случае, как заявил Зеленский, Лукашенко может повторить судьбу Мадуро — ранее венесуэльского лидера захватил и вывез из страны специальный отряд США.
«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок», — заявил Зеленский.
Напомним, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, после чего бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента страны Николаса Мадуро.
