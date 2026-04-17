Зеленский напомнил Лукашенко о судьбе Мадуро

Владимир Зеленский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может повторить судьбу бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Зеленского, Белоруссия может вступить в конфликт против Украины. В этом случае, как заявил Зеленский, Лукашенко может повторить судьбу Мадуро — ранее венесуэльского лидера захватил и вывез из страны специальный отряд США.

«Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок», — заявил Зеленский.

Напомним, что 3 января США атаковали столицу Венесуэлы Каракас, после чего бойцы элитного американского подразделения Delta Force провели захват президента страны Николаса Мадуро.

Ранее Зеленский ввел санкции против священников из России и Белоруссии.