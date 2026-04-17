Трамп заявил о согласии Ирана на приостановку ядерной программы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран согласился на бессрочную приостановку своей ядерной программы. В обмен на это Исламская Республика не получила от США никаких замороженных активов. Слова главы Белого дома приводит Bloomberg.

Кроме того, в беседе с агентством американский лидер сообщил, что соглашение о завершении войны с Ираном уже почти готово. В ближайшие выходные должны состояться переговоры по долгосрочному соглашению. Трамп отметил, что уже удалось согласовать большинство основных пунктов.

«Все будет продвигаться довольно быстро», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что Иран на переговорах с США якобы согласен на все.