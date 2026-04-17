Пашинян попал в скандал

Премьер-министр Армении Никол Пашинян оказался в центре скандала после своих слов, сказанных в парламенте. Он во время обсуждения возможных итогов предстоящих выборов сравнил потенциальных избирателей оппозиционных партий с «бестолковой толпой», используя выражение «собаки и волки», что переводится как “кто попало» или «сброд».

Пашинян выразил сомнение, что партии «Сильная Армения», «Армения» и «Процветающая Армения» смогут пройти в парламент. Он заявил, что это означало бы, что в Армении слишком много «собак и волков», готовых за них проголосовать. Это высказывание вызвало бурную негативную реакцию в социальных сетях, где пользователи обвинили премьера в оскорблении граждан.

— Простите, тысячу раз простите. Это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько «собак и волков», что они могут проголосовать за них, — передают слова Пашиняна «Вести».

Недавно Пашинян спустился в метрополитен и поругался с женщиной, которая обвинила политика в сдаче Нагорного Карабаха. Их диалог в поезде прошел на повышенных тонах. Позже премьер принес собеседнице свои извинения.