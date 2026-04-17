Предсказан следующий шаг Трампа на Ближнем Востоке

Военный корреспондент Александр Коц спрогнозировал, как может закончиться конфликт в Иране. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению Коца, президент США Дональд Трамп готовится к полномасштабной наземной операции в Иране. При этом военкор считает, что своими противоречивыми высказываниями Трамп специально пытается запутать аудиторию.

Впрочем, Коц также не исключает, что Трамп может попытаться «под шумок» закончить конфликт.

«Тут два варианта. Либо Трамп понял, что рискует увязнуть в иранской авантюре глубоко и надолго. И своими заявлениями о победе пытается сохранить лицо, чтобы под шумок победных реляций в соцсетях потихоньку из региона свалить», — заявил он.

Ранее Трамп анонсировал сделку с Ираном в ближайшее время.