Президент Словении назвала ошибкой ЕС отказ от диалога с Россией

Несмотря на продолжающуюся поддержку Украины, Европейский союз совершил стратегическую просчет, отказавшись от переговоров с Россией. Об этом в пятницу, 17 апреля, заявила президент Словении Наташа Пирц-Мусар на Анталийском дипломатическом форуме.

— Мы поддерживаем Украину, но нашей крупнейшей ошибкой было то, что Европа перестала разговаривать с Россией, — сказала глава государства.

Президент Словении также отметила, что сейчас ключевую роль в урегулировании конфликта играют США, в то время как странам Европы приходится прилагать усилия, чтобы добиться участия в переговорном процессе. Пирц-Мусар выразила сомнения в том, что американцы будет ставить европейские интересы во главу угла при принятии решений касательно российско-украинского конфликта, передает РИА Новости.

Председатель Государственного собрания Словении и глава евроскептической партии «Правда» Зоран Стеванович 13 апреля объявил о планах посетить Москву. Политик сообщил, что в его рабочем графике также намечены поездки в Скопье и Копенгаген. Стеванович был избран спикером парламента республики 10 апреля 2026 года. Его кандидатуру поддержали 48 депутатов.