Зеленский испугался перемен из-за России

Владимир Зеленский заявил, что США могут ослабить свое давление на Россию на фоне конфликта в Иране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Зеленского.

По словам Зеленского, ситуация в Иране негативно влияет на украинский конфликт. Он добавил, что смещение фокуса США на Ближний восток может привести к тому, что Украина столкнется с нехваткой оружия, особенно средств ПВО.

«Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на нее», — заявил он.

