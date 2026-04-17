В Израиле отреагировали на назначение русскоязычного генерала директором «Моссада»

Профильные эксперты в Израиле раскритиковали назначение русскоязычного генерал-майора Романа Гофмана директором «Моссада». Об этом сообщило издание The Times.

Роман Гофман является репатриантом из Белоруссии и свободно говорит на русском языке. Он стал 14-м руководителем спецслужбы. Эксперты считают такое назначение закономерным продолжением политики премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назначающего на высокие посты преданных ему людей, даже если они очевидно не обладают должным опытом. Гофман раньше был советником премьера в вопросах безопасности, но при этом никогда не работал в разведке.

Нетаньяху назначил Гофмана, проигнорировав идею тогдашнего главы организации, который хотел видеть в качестве преемника одного из ветеранов спецслужбы, говорится в материале.

— Нетаньяху играет в игры с безопасностью Израиля. Гофман талантливый офицер, но ни один из его талантов не имеет значения на той должности, которую он принимает,— сказал один из экспертов в области безопасности Йоав Лимор.

О его назначении стало известно 13 апреля. Военный секретарь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вступит в новую должность уже 2 июня. На посту он будет работать порядка пяти лет.