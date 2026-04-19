В ООН назвали сроки нормализации судоходства при разблокировке Ормузского пролива

Для нормализации судоходства в Ормузском проливе в случае его немедленного разблокирования уйдет много времени. Об этом генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес заявил в интервью японскому изданию Nikkei.com.

По словам представителя ООН, причиной являются установленные мины и для их уборки понадобится координация со всеми странами, готовыми помочь в разминировании. Домингес полагает, что прежде чем суда снова благополучно начнут ходить через пролив, пройдет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Арсенио Домингес после начала операции США и Израиля против Ирана и блокирования Тегераном Ормузского пролива регулярно выступает с критикой воюющих сторон.

18 апреля Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его лишь после снятия морской блокады США.