Трамп рассказал о своей поездке в Пакистан
Президент США Дональд Трамп не решил, поедет ли он в столицу Пакистана — Исламабад — в случае достижения сделки с Ираном. Об этом он заявил в комментарии для Reuters
«Я пока не принял решение [о своем визите в Исламабад]», — ответил Трамп.
Отдельно Трамп добавил, что не исключает возможности своей поездки в Пакистан. Он подчеркнул, что «может быть» совершит визит туда.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном на этих выходных. Однако источники издания Axios пишут, что, несмотря на существенный прогресс в переговорах, по ряду ключевых вопросов между США и Ираном по-прежнему сохраняются разногласия.