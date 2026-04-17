Трамп рассказал о своей поездке в Пакистан

Президент США Дональд Трамп не решил, поедет ли он в столицу Пакистана — Исламабад — в случае достижения сделки с Ираном. Об этом он заявил в комментарии для Reuters

«Я пока не принял решение [о своем визите в Исламабад]», — ответил Трамп.

Отдельно Трамп добавил, что не исключает возможности своей поездки в Пакистан. Он подчеркнул, что «может быть» совершит визит туда.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует заключить окончательное соглашение об урегулировании конфликта с Ираном на этих выходных. Однако источники издания Axios пишут, что, несмотря на существенный прогресс в переговорах, по ряду ключевых вопросов между США и Ираном по-прежнему сохраняются разногласия.