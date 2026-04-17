Трамп выступил с заявлением о возможной операции по вывозу урана из Ирана

Вооруженные силы США не будут принимать участие в потенциальной операции по вывозу обогащенного урана из Ирана. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

«Нет, никаких войск… Мы спустимся туда и заберем это вместе с ними (иранцами – ред.), а затем мы это заберем себе. Мы будем забирать это вместе, потому что к тому времени у нас уже будет соглашение, а когда есть соглашение — воевать нет нужды», — сказал американский лидер.

17 апреля Трамп заявил в своей соцсети Truth Social о намерении заключить соглашение с Ираном, в рамках которого Тегеран передаст Вашингтону обогащенный уран.

8 апреля США и Иран заключили двухнедельное перемирие, которое почти сразу рухнуло — Тегеран и Вашингтон обменивались претензиями, в том числе по Ормузскому проливу и ядерной программе. Спустя три дня стороны не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде.

На днях президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее сообщалось, что Россия готова сыграть роль в решении ситуации с иранским обогащенным ураном.