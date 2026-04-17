Молдавию обвинили в провокации против российских военных

В последние годы деятельность оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье сильно затруднена из-за действий Молдавии. Об этом заявил политолог, доцент Финансового университета при правительстве России политолог Алексей Мартынов.

Он обратил внимание, что оперативная группа находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы ротация в ОГРВ сильно затруднена: в аэропорту Кишинева российских военных «просто разворачивают».

По его словам, решение молдавской стороны признать командира группы и его заместителей персонами нон грата еще сильнее осложнит ситуацию.