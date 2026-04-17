Лукашенко объяснил поражение Орбана на парламентских выборах Венгрии

Лукашенко объяснил, почему Орбан проиграл на парламентских выборах Венгрии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал предположение, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл на парламентских выборах.
"Я бы посоветовал не спешить с оценками венгерской политики и политики Орбана. Он прагматик, реалист. Это то, что я слышу из средств массовой информации. Но почему Орбан проиграл? Значит, были серьезные изъяны в политике, особенно во внутренней политике. Ведь конкретные люди внутри голосовали. И нельзя сказать, что они ошиблись, потому что разрыв очень большой. Значит, оппозиция в лице [Петера] Мадьяра предложила внятную и привлекательную позицию. Наверное, они (партия Виктора Орбана "Фидес", - прим. ТАСС) много говорили, но не все делали внутри страны. Оппозиция это подхватила", - сказал глава государства в интервью RT.