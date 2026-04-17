Премьер Британии не уйдет в отставку из-за скандала

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не собирается уходить в отставку на фоне скандала с обходом МИД страны результатов проверки безопасности бывшего британского посла в США Питера Мандельсона. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил главный секретарь политика Даррен Джонс.

«Нет. И я думаю, если вы посмотрите на то, что происходит в мире, не в последнюю очередь в связи с конфликтами на Ближнем Востоке, и на то, как это влияет на уровень жизни людей, счета за электроэнергию, цены на продовольствие», — сказал Джонс.

По его словам, Соединенному Королевству «нужен заслуживающий доверия, надежный, сильный премьер-министр, который сможет провести страну через эти трудные испытания».

8 февраля Стармер заявил, что не намерен покидать пост на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее сопартийцы Стармера предсказали ему досрочную отставку.