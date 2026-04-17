На Украине сделали громкое заявление о встрече Зеленского и Путина

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов к встрече Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина в Турции. Об этом сообщает РБК.

Во время Анталийского дипломатического форума Сибига заявил, что Украина уже передала соответствующий сигнал турецкой стороне. Кроме того, в этих переговорах будут участвовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Белого дома Дональд Трамп.

«Мы передали это сообщение нашим турецким друзьям во время недавнего визита президента Украины», — заявил Сибига.

Дипломат также добавил, что Украина рассчитывает на организацию встречи при посредничестве Турции. Сибига подчеркнул, что Анкара играет очень важную роль в усилиях по достижению мира на Украине.

