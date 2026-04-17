Лукашенко отказался назвать Мадьяра оппозицией по отношению к Орбану

Белорусский лидер Александр Лукашенко в эксклюзивном интервью ведущему RT Рику Санчесу заявил, что не назвал бы победившего на венгерских выборах Петера Мадьяра оппозицией по отношению к премьеру Венгрии Виктору Орбану.

«Он вместе с Орбаном когда-то работал и начинал, если я не ошибаюсь. Поэтому многое заложено внутри той партии, в которой они были вдвоём», — цитирует его Telegram-канал RT.

Ранее Politico писало, что Орбан потерпел поражение из-за тесных связей с американским лидером Дональдом Трампом.

Президент США между тем заявил, что его не беспокоит поражение Орбана на выборах в Венгрии. Лидер победившей партии «Тиса» Петер Мадьяр, по его словам, хорошо справится с обязанностями.