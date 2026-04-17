Раскрыты особенности выхода Молдавии из СНГ

Молдавия идет по пути Грузии и Украины. Об этом в интервью «МК» рассказала эксперт по региону Наталья Харитонова.

Молдавия окончательно и бесповоротно выходит из СНГ. Об этом 15 апреля объявил вице-премьер, глава МИД страны Михай Попшой. Он уточнил, что еще 8 апреля в секретариат организации в Минске было направлено соответствующее уведомление, и там подтвердили его получение. Ранее, 2 апреля, парламент Молдавии одобрил в окончательном чтении проекты денонсации соглашения о создании Содружества Независимых Государств и его устава. Окончательно Молдавия покинет Содружество через год, 8 апреля 2027-го.

Новость не стала неожиданностью. К этому все шло уже давно. Что ж, как говорится, скатертью дорога. Как писал поэт Бродский по аналогичному случаю: «Нечего портить кровь, рвать на груди одежду. Кончилась, знать, любовь, коли была промежду». Однако есть нюансы, о которых ранее говорил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. Выходя из основополагающих документов СНГ - устава и соглашения о создании организации – Кишинев хочет сохранить действие целого ряда подписанных в рамках организации соглашений. Прежде всего речь идет о 104-х соглашениях в экономической сфере. Всего же для Молдавии пока действительны 208 соглашений, подписанных ею в рамках СНГ. Тут поневоле вспоминаешь о персонаже из анекдота, который прощается, но не уходит.

О национальных особенностях выхода Молдавии из СНГ мы поговорили с главным научным сотрудником РГГУ, профессором РАНХиГС при президенте России Натальей Харитоновой.

- Получается, Молдавия вроде бы выходит из СНГ, но при этом остается. Это как понимать?

- Молдавские власти с самого начала заявили, что часть соглашений в рамках СНГ они оставят в действии. Таким образом, они идут по пути Грузии и Украины. Но с Украиной ситуация не очень ясная, потому как ее членство в СНГ изначально было «особым случаем». Особый случай у нас с Туркменией, которая является ассоциированным членом СНГ. И очень особый случай - Украина, которая часть документов СНГ, начиная с Устава, не подписала. Киев заявил о выходе из СНГ в двадцать втором году, организации в Минске не прибыли. Поэтому они как бы одной ногой вышли, другой нет. По крайней мере, если посмотреть официальный сайт Исполкома СНГ, то там представлен украинский флаг, и Украина до сих пор заявлена, как участник организации.

- Это какая-то очень странная ситуация. Какой-то анекдот просто.

- Я проверяла на той неделе, они всё ещё на сайте как члены СНГ. А случай с Грузией - это случай более классический. Они в 2008 году заявили о выходе, и они вышли, но при этом они продолжают пользоваться рядом соглашений, там их 70. Недавно Лебедев озвучивал цифры. Потому как там система выхода очень сложная.

Есть соглашения коллективные, которые подписывают все страны-участницы, есть какие-то неколлективные, секторальные и прочие. И да, и Украина, и Грузия продолжают пользоваться данными соглашениями. Как правило, это соглашения в сфере экономической и социально-экономической. То есть те, которые им в большей степени выгодны и позволяют пользоваться экономическими преференциями на постсоветском пространстве. Молдова тем же путём идёт. Буквально в тот же день, когда парламент принял закон о денонсации Устава и Соглашения об образовании СНГ, глава их внешнеполитического ведомства заявил, что Молдова при этом будет пользоваться теми соглашениями, которые для неё выгодны. Они ничего не скрывали и не собирались ничего скрывать, это их официальная позиция.

- Но насколько нам выгодна вот такая их позиция? Может быть, раз они окончательно решили с нами рвать, то надо их выкинуть из всех соглашений?

- Это вопрос не экономической целесообразности, это вопрос политический. Понятно, что от выхода Молдавии из СНГ само СНГ особо ничего не теряет. Российская Федерация как интеграционное ядро СНГ тоже особо ничего не теряет, что, собственно, и было озвучено нашими официальными лицами. Что как бы никто никого не держит. Но при этом сложилась практика такого политического лицемерия, когда страны, будь то Грузия, Украина или Молдавия, покидают СНГ, но продолжают пользоваться преимуществами некоторых удобных для них соглашений. Эта практика порочна с моей точки зрения, как эксперта. К ней можно по-разному относиться, но она существует.

- А существует ли механизм, чтобы разорвать эти соглашения, которыми они хотят продолжать пользоваться?

- Я полагаю, что Российской Федерации или тем странам, с которыми у этих трёх замечательных государств есть действующие соглашения, они чем-то выгодны. Может быть, с точки зрения политических перспектив. Россия же продолжает оставаться интеграционным ядром, поэтому если страны-участницы СНГ считают, что для них эти соглашения чем-то выгодны, ну, и на здоровье. Может быть, если элиты там поменяются, этим государствам проще будет вернуться в организацию. Такая логика вполне может работать.

- Но получается, что они извлекают какую-то выгоду из сотрудничества и на эти деньги ведут антироссийскую политику?

- Так и есть, и они этого абсолютно не скрывают. Да, такая практика вызывает вопросы у экспертного сообщества, у политического истеблишмента определённого направления, но она существует.

- Что ждет Молдавию после выхода из СНГ?

- Когда все отложенные эффекты от выхода начнут в полную силу работать, то, конечно же, хуже всех придётся сельскохозяйственной отрасли. Молдавия — это экспортоориентированная страна, главные статьи ее экспорта - продукция сельского хозяйства.

Сельское хозяйство Молдавии зависит от импорта удобрений. Для Молдавии в СНГ действовали самые низкие на всем постсоветском пространстве цены на удобрения. Пострадают такие статьи импорта, как стройматериалы, древесина, металлы. Со всем этим придётся тяжело, если соглашения в этой части тоже будут полностью денонсированы.

- Как на молдавском населении скажется выход из СНГ?

- Больше всех пострадают такие категории молдавского населения, как трудовые мигранты, которые в большом количестве трудятся на пространстве СНГ, и возможно, обучающиеся, то есть студенты. Потому что на настоящий момент между странами СНГ действует безвизовый режим и механизм взаимного признания документов.

Условно говоря, когда трудовые мигранты, отработав здесь на работодателя, возвращаются в Молдавию, то при оформлении пенсии учитывается трудовой стаж, который был заработан в России. То же самое с дипломами. Это всё будет ломаться постепенно. Конечно, население пострадает, особенно учитывая тот факт, что многие там заняты в сельском хозяйстве. Но молдавским властям на это наплевать. Они вообще предпочитают иметь дело с диаспорой молдавской, которой ничего особо не нужно от них. Они ее используют только для того, чтобы переизбираться. Как шутят местные, власти Молдовы стремятся всё население выдавить за пределы страны, сделать его диаспорой.

Тогда, конечно, им будет максимально удобно: не нужно ни о ком заботиться, ни о чём переживать, просто идти в Европу, а диаспора сама себя прокормит и в нужный момент проголосует.