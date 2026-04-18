В течение последних шести месяцев Украина выполняет минимальный план по мобилизации, ситуация остается «очень сложной».

Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в интервью изданию «Маленькая страна».

«Проблемы с набором людей на войну, после того как война длится уже 12,5 лет, – это абсолютно закономерное развитие событий. <…> Очень сложно, но в последние полгода мы вполне справляемся с минимальным планом мобилизации», — сказал Буданов.

В то же время он заметил, что несмотря на трудности, все ответственные структуры обеспечивают выполнение поставленных задач, хоть и дается это «абсолютно нелегко»

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в конце февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Власти страны принимают меры, чтобы исключить возможность уклонения от службы для мужчин призывного возраста.

В украинских социальных сетях регулярно появляются видеозаписи принудительной мобилизации и столкновений граждан с сотрудниками военкоматов в различных населенных пунктах. В связи с острой нехваткой личного состава в армии участились рейды в общественных местах, мужчины призывного возраста пытаются любыми способами покинуть страну, нередко рискуя жизнью.

