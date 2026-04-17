Трамп: Иран отдаст США весь высокообогащенный уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран передаст Вашингтону весь свой высокообогащенный уран. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, США не будут платить за передачу. При этом, Трамп также добавил, что Вашингтон получит уран, который располагался на ядерных объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо — они были целью американских бомбардировок в июне 2025 года.

«США получат всю ядерную пыль, созданную нашими <...> бомбардировщиками B-2. Никакой передачи денег не будет ни в каком виде, ни в какой форме», — написал он.

Трамп уточнил, что эта сделка не связана с Ливаном.

