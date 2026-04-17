На Западе ответили на слова Медведева о дронах

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев направил Западу жесткое предупреждение, обозначив предприятия по производству беспилотников в Европе как законные цели для ударов. Об этом в своем YouTube-канале сообщил кипрский журналист Алекс Христофору.

— «Спите спокойно, европейские партнеры». Это довольно серьезное предупреждение от Медведева, которое актуально в сфере недавних визитов Зеленского в Европу. Так и хочется сказать: можете и не проснуться, если не послушаетесь, — сказал журналист.

По мнению Христофору, речь идет не просто о производствах дронов, а о реальной угрозе ракетных ударов, которые могут обернуться катастрофой для Европы.

— Если Франция, Италия и другие европейские страны не прекратят поставлять беспилотники, им придется это сделать после ракетных ударов по указанным целям. Нам это не нужно, — резюмировал он.

Ранее Министерство обороны России опубликовало перечень иностранных компаний, которые производят беспилотники для Украины, и указало адреса предприятий в восьми европейских странах.