В России объяснили комментарий Трампа по поводу ударов по Киеву

Не исключено, что Штаты перестали активно действовать на украинском треке, в ожидании крупных побед России на фронте, чтобы позже Вашингтон легко мог усадить Киев за стол переговоров на любых условиях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Я не исключаю, что есть элементы сговора между Москвой и Вашингтоном. Штаты поняли отсутствие договороспособности у Украины, а потому надеются, что российские войска прижмут киевский режим, чтобы быстрее заставить пойти на договоренности. Отсюда и незаинтересованность комментировать удар по Киеву», — сказал эксперт.

В условиях затяжного конфликта с Ираном, по мнению Васильева, Штатам нужно хоть где-то получить возможность провести успешные переговоры.

«Я уверен, что конфликт с Ираном не закончится сейчас, он продолжится. В этом случае администрации Трампа необходимо хоть какой-то успешный мирный трек заполучить. Так что Трамп не будет поддерживать Киев в военном плане, и его весьма скоромные комментарии относительно каких-то происшествий на украино-российском фронте это только подтверждают», — заключил американист.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную атаку Вооруженных сил России на Киев 16 апреля. Американский президент дал весьма короткий комментарий и заявил, что «это было ужасно». От дальнейших обсуждений лидер США отказался.