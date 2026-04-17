Иран пригрозил повторно закрыть Ормузский пролив

Иран готов снова закрыть Ормузский пролив, если США продолжат морскую блокаду. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в Совбезе республики.

«Если морская блокада продолжится, то это будет считаться нарушением режима прекращения огня (между Ираном и США), транзит через Ормузский пролив будет закрыт», — говорится в публикации.

До этого президент США Дональд Трамп выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива, но отметил, что блокада морских портов Ирана сохранится до того момента, пока сделка с Ираном не будет завершена на 100%.

При этом американский президент заверил, что «этот процесс должен пройти очень быстро, потому что большинство пунктов уже согласовано».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.