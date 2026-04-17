Названы основные причины победы партии «Тиса» на выборах в Венгрии

Партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах в Венгрии благодаря финансовой поддержке Евросоюза и дополнительным факторам, снизившим доверие к правящей партии. Об этом политолог Максим Бардин 17 апреля написал в колонке для Общественной Службы Новостей.

© Парламентская газета

Партия «Тиса» во главе с Мадьяром одержала победу над партией «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии 12 апреля, что приведет к смене премьера впервые за 16 лет. Ряд экспертов полагает, что избиратели отдали голоса за новую партию из‑за усталости от Орбана.

По мнению Бардина, если бы граждане голосовали исключительно против действующего премьера, они могли бы поддержать другие оппозиционные силы. Политолог связал поражение «Фидес» с серьезными экономическими проблемами в стране — ростом цен на бензин и продукты питания, увеличением стоимости коммунальных платежей и общей инфляцией. Бардин подчеркнул, что хотя аналогичные трудности наблюдаются во многих странах Европы, по логике венгерских избирателей, за рост цен в Венгрии отвечает действующая власть.

Эксперт также обратил внимание, что ни одна оппозиционная партия не смогла добиться на выборах успеха, сопоставимого с результатом «Фидес».

«Итоги выборов решило голосование по одномандатным округам. Кроме "Фидес" и "Тисы" там мандатов никто не взял, — указал Бардин. — В одномандатных округах "Тиса" смогла привлечь на свою сторону сильных политических лидеров. Но для этого нужны серьезные финансовые и, что не менее важно, информационно-идеологические ресурсы, которыми Петера Мадьяра обеспечил Евросоюз».

