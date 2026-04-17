В Израиле отменили все ограничения для жителей на время перемирия с Ливаном

В Израиле сняли ограничения для населения на всей территории страны в связи с достигнутым соглашением о прекращении огня с Ливаном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление израильской Армии обороны (ЦАХАЛ).

В нем говорится, что новые правила вступили в силу с 16:00 сегодняшнего дня и продолжат действовать до 20:00 23 апреля.

О введении десятидневного «режима тишины» между странами объявил президент США. По его словам, он лично выступает гарантом достигнутого соглашения и запретил Израилю наносить удары по ливанским поселениям. Теоретически перемирие началось минувшей ночью, но вскоре ливанские СМИ сообщили о его нарушении израильской стороной.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что ЦАХАЛ продолжает удерживать контроль над 10-километровой буферной зоной в южных приграничных районах Ливана.

Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном произошла в начале марта, когда ливанская группировка «Хезболла» обстреляла израильскую территорию. ЦАХАЛ ответил массированными ударами и в середине месяца заявил о проведении наземной операции.