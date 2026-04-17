Польский политик извинился за слова о Мадьяре

Председатель партии «Право и справедливость» и лидер польской оппозиции Ярослав Качиньский принес извинения за свои слова о том, что Петер Мадьяр, возглавляющий победившую на выборах в Венгрии партию «Тиса», якобы зажарил собаку в микроволновой печи.

Несколькими днями ранее Качиньский, комментируя победу партии «Тиса» на голосовании, отказался поздравлять Мадьяра, объяснив это «недостойными поступками» будущего премьер-министра. Среди этих «деяний» Мадьяра было упомянуто и «зажаривание собаки в микроволновке». Предположительно, Качиньский «узнал» об этом из книги под названием «16 лет с чудовищем», которую якобы написала бывшая жена Мадьяра Юдит Варга.

— Это была информация, которая очень интенсивно циркулировала в общественном пространстве. Она оказалась ложной. Я могу сказать полякам: извините, — передает слова польского политика РИА Новости.

Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Ей достанутся 138 места в парламенте из 199. Она получит конституционное большинство — это позволит ей проводить серьезные реформы и даже вносить изменения в основной закон страны. Виктор Орбан уже через три часа после завершения голосования признал поражение и Петера Мадьяра с победой.