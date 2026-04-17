Трамп послал НАТО подальше

Президент США Дональд Трамп заявил, что альянс НАТО предложил ему свою помощь по Ирану. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, это произошло уже после того, как Иран объявил о снятии блокады с Ормузского пролива. Глава Белого дома заявил, что этим страны НАТО еще раз продемонстрировали свою слабость, из-за чего Трамп вновь назвал альянс «бумажным тигром».

«Я сказал им держаться подальше, если только они не хотят загрузить свои корабли нефтью», — написал он.

Ранее Трамп объявил о сохранении морской блокады Ирана.