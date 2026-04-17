Крупные танкеры устремились в Персидский залив после открытия Ормузского пролива

Два крупных танкера-газовоза устремились в Персидский залив после объявления властей Ирана о временном открытии Ормузского пролива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Речь идет о танкерах Al Hamra и Mraweh, принадлежащих Национальной нефтяной компании Абу-Даби. В настоящее время оба судна проходят мимо побережья Омана и направляются к восточной стороне Ормузского пролива.

Эта первая попытка крупных танкеров-газовозов войти в Персидский залив, отмечают эксперты. С начала совместной военной операции США и Израиля в Иране ни один из подобного рода судов не достигал этой акватории и ни одно загруженное топливом судно не покидало ее.

Перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии привело к приостановке примерно пятой части глобальных поставок СПГ. Аналитики надеются на постепенную нормализацию ситуации после объявления о временном открытии Ормузского пролива. На этом фоне мировые цены на нефть упали ниже 90 долларов за баррель впервые с 11 марта, а биржевая стоимость газа в Европе сократилась на 9,8 процента, примерно до 38 евро за мегаватт-час.