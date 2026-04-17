Раскрыты правила прохода через Ормузский пролив после его открытия

Иранские власти уточнили правила прохода судов через Ормузский пролив после его открытия. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника.

Во-первых, только гражданским судам разрешено пересекать пролив, тогда как для военных кораблей любых стран запрет по-прежнему сохраняется.

Во-вторых, гражданский флот может осуществлять проход исключительно по заранее установленным маршрутам, утвержденным иранскими профильными ведомствами.

В-третьих, для пересечения пролива судам необходимо получить отдельное разрешение от военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи объявил, что Иран полностью открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.