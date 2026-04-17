Трамп установил для Израиля один жесткий запрет

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретил Израилю наносить удары по Ливану, и этого больше не произойдет. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили ему это делать.» — отметил он в своем сообщении.

Также сегодня американский президент выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива, отметив, что теперь пролив открыт и готов к проходу судов в полной мере.

До этого глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в соцсети Х об открытии пролива для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане. Он добавил, что суда могут проходить через пролив по согласованному маршруту, о чем уже заявляли в морском судоходстве Ирана.

Президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.